İlginizi Çekebilir

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu
Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı

FedEx, Türkiye üzerinden Asya Pasifik ile ABD'yi bağlayan haftada 5 uçuş başlattı

FedEx, Türkiye üzerinden Asya Pasifik ile ABD

FedEx, Türkiye üzerinden Asya Pasifik ile ABD'yi bağlayan haftada 5 uçuş başlattı

İSTANBUL - Ekspres taşımacılık şirketi Federal Express Corporation (FedEx), Asya Pasifik (APAC) ile ABD'yi Türkiye üzerinden birbirine bağlayan haftada beş yeni uçuş başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuşlar, FedEx'in dünya genelindeki hava ağını güçlendirerek rota esnekliğini artırıyor ve ticarete destek sağlıyor.

Söz konusu gelişim, İstanbul Havalimanı'nda yeni açılan FedEx küresel hava transit tesisi sayesinde, şirketin dünya çapındaki ağında bağlantı sunuyor.

B777 kargo uçaklarıyla gerçekleştirilecek haftalık beş yeni uçuş sayesinde, şirketin küresel ağına günlük bazda daha yüksek parsel ve kargo kapasitesi sağlanacak.

Uçuşların üçü, şirketin Asya Pasifik merkezi olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan, ikisi ise FedEx Şanghay Uluslararası Ekspres ve Kargo Tesisi'nin bulunduğu Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak.

Artan kapasite, Türkiye'deki işletmelere Asya'dan ithalat ve Avrupa ile ABD'ye ihracat süreçlerinde daha yüksek esneklik ve güvenilirlik sağlayacak.

Yakın zamanda duyurulan yeni uçuşlar, hattı kullanan müşteriler için faydalar da sunacak. Çin'den kalkan B777 uçağının ertesi gün Türkiye'ye ulaşması, Türkiye'deki ithalatçılara daha erken gümrükleme imkanı sağlayacak.

Bu sayede şirket, gerekli gümrük dokümantasyonunu bir gün daha erken sunacak ve ithalatçılar beklemeden gönderilerini varış gününde gümrükten çekebilecek.

Genişleyen bağlantıyla daha hızlı gümrüklemeyi bir araya getiren şirket, Türk işletmelerinin küresel tedarik zincirlerinde rekabet gücünü korumasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FedEx Express Türkiye Kara Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, küresel ticaret dinamikleri değişmeye devam ederken, Türkiye'nin Asya ile dünyanın geri kalanı arasında bir köprü olarak, her geçen gün daha önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Genişleyen bağlantı ve sürekli ağ optimizasyonlarıyla daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyan işletmeler için istisnai değer yarattıklarını aktaran Sezek, "Bu uçuşlar, uluslararası hava ağımızı güçlendirmede, temel ticaret koridorlarını daha yüksek kapasite ve güvenilirlikle destekleme kabiliyetimizi artırmada önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 28.01.2026 13:18:53 0
Anahtar Kelimeler: fedex türkiye üzerinden asya pasifik ile abd'yi bağlayan haftada 5 uçuş başlattı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

3

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

4

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

5

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

6

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

7

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

9

Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu

10

Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı