İlginizi Çekebilir
Feke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Feke Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Cömert Özen, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Şehitlik Anıtı'nda devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.