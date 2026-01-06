İlginizi Çekebilir

İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi
EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı
Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi
KETEM’den serviks kanserine karşı erken teşhis çağrısı
Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

ADANA - Finansçı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fatih Fazlı Çığ, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çığ ve dernek üyeleri ziyarette, AA Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve AA çalışanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede Çığ, dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.

Çığ, açıklamasında, dernek olarak ilk ziyareti Adana'ya yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yeni bir dernek olduklarını belirten Çığ, "Kurucu üyelerimizin büyük çoğunluğu Bursa'da bulunduğu için dernek merkezimiz şu anda Bursa olarak görünmektedir ancak 13 şehirden ve 3 farklı ülkeden 100'ün üzerinde üyemiz var." dedi.

Fenerbahçeli finans profesyonellerini dernekte tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını dile getiren Çığ, şöyle konuştu:

"Bütçe, denetim, raporlama ve araştırma, sosyal faaliyetler, teknoloji ve geliştirme ile eğitim dahil olmak üzere toplam 9 komitemiz mevcuttur. Bu komitelerin her birinde alanında uzman finans profesyonelleri görev almakta olup komite başkanlarımız da kendi mesleklerinde kendini ispat etmiş kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca üniversitelerden akademisyen üyelerimiz de bulunmaktadır. Komitelerimizin temel amacı, eğitim, program ve sosyal faaliyetler düzenlemenin yanı sıra kulübümüze sürdürülebilir bir mali yapı kazandırmak ve katma değer sağlamak."

Ziyaretin ardından Çığ, Erikan'a hediye takdim etti.



Yurt Dünya 6.01.2026 14:34:24 0
Anahtar Kelimeler: finansçı fenerbahçeliler derneğinden aa adana bölge müdürlüğüne ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası

2

Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

3

EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı

4

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

5

KETEM’den serviks kanserine karşı erken teşhis çağrısı

6

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

7

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

8

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

9

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

10

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı