Ford Trucks Senegal pazarına girdi

İSTANBUL - Ford Trucks, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Salvador Caetano Grubu'nu ithalatçı olarak atayarak Senegal pazarına giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Ford Trucks, Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, 3 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren Salvador Caetano Grubu'nu ithalatçı olarak yetkilendirerek Senegal'deki operasyonlarını resmi olarak başlattı.

Ford Trucks, yeni işbirliğiyle ürün gamını ve küresel hizmet standartlarını Afrika'daki müşterilere daha da yakınlaştırmayı hedefliyor.

Senegal pazarına giriş, Ford Trucks'ın büyüyen Batı Afrika lojistik ve taşımacılık sektöründeki varlığını güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıyor.



Salvador Caetano Grubu, Senegal'de açılan yeni tesiste satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça operasyonlarını kapsayan uçtan uca hizmet sunacak ve bölgedeki filo işletmecilerine güvenilir, erişilebilir bir çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürecek.

Taraflar arasındaki işbirliği, şirketin Afrika'daki marka bilinirliğini artırmaya yönelik küresel büyüme hedefleriyle uyumlu bir adım niteliği de taşıyor.

Ford Trucks, gerçekleştirdiği adımlarla Senegal'deki yapılanmasının ve sunulacak hizmet kalitesinin küresel standartlarla uyumlu olmasını sağladı. Açılış öncesi dönemde, organizasyonel yapılanma, satış ve servis altyapısının kurulması, eğitim süreçleri ve operasyonel hazırlık dahil tüm çalışmalar eksiksiz tamamlandı.

Ford Trucks, uluslararası ürün stratejisiyle desteklediği Senegal'deki varlığını, Ford ticari araçlarının yüksek kalite, dayanıklılık ve verimlilik performansının yanı sıra toplam sahip olma maliyeti (TCO) avantajı sunma vaadi üzerine kurguladı.



Tasarım ve üretim tecrübesini pazar ihtiyaçlarına özel ürün geliştirme kabiliyetiyle birleştirmeyi hedefleyen şirket, yeni motorlar dahil araçlarının ana bileşenlerini kendisi geliştiriyor.

- "Afrika'da sürdürülebilir büyüme için kritik bir adım"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Lideri Burak Hoşgören, Senegal'deki pazar açılışlarının, Afrika'daki sürdürülebilir büyüme yolculukları için kritik bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu hamleyle yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazarda ilk kez varlık göstereceklerine değinen Hoşgören, şunları kaydetti:

"Bu adım, yalnızca yüksek kaliteli, verimli ve dayanıklı ağır hizmet kamyonları sunmamızı değil, işletmelerin güvenebileceği satış sonrası ve yedek parça hizmetlerini de sağlayarak 'Her Yükte Birlikte' vizyonumuzu somutlaştırıyor. Afrika, büyük bir potansiyele sahip bir pazar konumunda ve Senegal'e yaptığımız yatırım, bölgeye ve bölgenin taşımacılık sektörüne verdiğimiz önemin altını çiziyor. Güçlü çözümlerimizle yerel ekonomiye katkı sağlamaktan ve müşterilerimizin operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmekten gurur duyuyoruz."