Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: İskenderun Fuat Tosyalı

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sabri Öğe, Harun Reşit Güngör

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Hasan Alp Kaya (Dk. 61 Ali Arda Yıldız), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Doğuhan Asım Dübüş), Ahmet Bolat, Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 46 Diyar Zengin), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ulaş İmergi)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 66 Harun Alpsoy), Barış Alıcı (Dk. 31 Rasheed), Arda Usluoğlu (Dk. 66 Boakye), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 78 Ömürcan Artan), Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Onur Öztonga), Kouagba, Balburdia

Goller: Dk. 7 Doğan Can Davas, Dk. 21, 34 ve 76 Hasani, Dk. 37 Rasheed, Dk. 58 Arda Usluoğlu (Boluspor), Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Enes Demirtaş, Dk. 90 2 Ali Arda Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 73 Boakye (Boluspor)

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yendi.



Spor 12.12.2025 18:09:46 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

