Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Burak Demirkan, Samet Özkul, Kerem Kalkan

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 17 Emre Demir), Zwolinski, Kakuta (Dk. 76 Ben Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 65 Burak Altıparmak), Eren Erdoğan, Kobiljar (Dk. 65 Akuazaoku)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 42 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk. 87 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Eren Güler (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Deniz Aksoy), Yiğit Ali Buz

Goller: Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 70 Zwolinski, Dk. 76 Vukovic (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Oğuzhan Matur Atakaş (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Batuhan Çakır, Dk. 64 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 46 Mustafa Said Aydın, Dk. 69 Kerim Alıcı (Hatayspor)


SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.



