İlginizi Çekebilir

Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından
Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Futbol: Trendyol 1. Lig
Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
Osmaniye’de jandarma bölgesinde 89 olay: 63 şüpheli yakalandı
Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği
Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi
TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol

Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45 2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)


HATAY - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Hatay'da oynanan maçta İstanbulspor, Adana Demirspor'u 5-1 yendi.



Spor 29.12.2025 17:53:43 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniye Büyükşehir Oluyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

2

Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

3

Futbol: Trendyol 1. Lig

4

Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza

5

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

6

Osmaniye’de jandarma bölgesinde 89 olay: 63 şüpheli yakalandı

7

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

8

Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği

9

Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi

10

TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı