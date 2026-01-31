İlginizi Çekebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı
Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 89 Obekpa), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Enes Öğrüce), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Dk. 89 Furkan Apaydın), Adem Metin Türk (Dk. 67 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Bilal Ceylan, Sertan Taşqın (Dk. 82 Spasov), Adeola, Skvortsov, Burak Asan, Nalepa (Dk. 77 Mücahit İbrahimoğlu), Emre Nefiz (Dk. 82 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 39 Guibero), Gökhan Altıparmak

Goller: Dk. 23 Ali Habeşoğlu, Dk. 73 İsmail Tarım, Dk. 78 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 51 Sertan Taşqın, Dk. 59 Skvortsov, Dk. 71 Emre Nefiz (Serikspor)


MUĞLA - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Serikspor'u 3-0 mağlup etti.



Spor 31.01.2026 22:08:11 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:

2

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

3

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

4

Futbol: Trendyol 1. Lig

5

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:

6

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

7

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

8

Futbol: Trendyol Süper Lig

9

Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği

10

Futbol: Trendyol Süper Lig