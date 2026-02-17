İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Beyaz, Furkan Ulu

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Yunus Azrak), Hakan Çinemre (Dk. 82 Danjuma), Baran Sarka (Dk. 76 Prince Ating), Deniz Aksoy (Dk. 60 Mustafa Sait Aydın), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin, Ersin Aydemir (Dk. 24 Ünal Durmuşhan), Osman, Yiğit Ali Buz, Melih Şen (Dk. 46 Seyit Gazanfer)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alperen Selvi (Dk. 56 Ali Yaşar), Bacuna, Bruno (Dk. 68 Kotia), Loshaj (Dk. 90 Özder Özcan), Mendes (Dk. 84 Tunahan Ergül), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Oğuz Güçtekin), Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 67 Ahmet Engin)

Goller: Dk. 5 Bacuna, Dk. 13 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Baran Sarka, Dk. 41 Demir Sarıcalı, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 87 Osman, Dk. 90 3 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor) Dk. 44 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)


HATAY - Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.



Spor 17.02.2026 17:30:59 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

