Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)
Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş
Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45 5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45 5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)
ANTALYA - Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Serikspor'u 3-2 yendi.