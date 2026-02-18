İlginizi Çekebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45 5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45 5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)


ANTALYA - Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Serikspor'u 3-2 yendi.



Spor 18.02.2026 19:20:47 0
