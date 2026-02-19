Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar
Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Avramovski), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 58 Bekir Böke), Manaj, Okoronkwo (Dk. 46 Malle)
Goller: Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Demirtaş, Dk. 89 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)
ADANA - Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.