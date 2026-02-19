İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Avramovski), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 58 Bekir Böke), Manaj, Okoronkwo (Dk. 46 Malle)

Goller: Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Demirtaş, Dk. 89 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)


ADANA - Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor 1-1 berabere kaldı.



