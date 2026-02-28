Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kerem Kalkan, Orhun Aydın Duran
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 66 Ating), Engin Can Aksoy (Dk. 73 Ali Yıldız), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 68 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer (Dk. 59 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 61 Danjuma), Sharif Osman, Ensar Arslan, Yiğit Ali Buz (Dk. 59 Melih Şen)
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Brazao, Ajeti, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Dk. 70 Mustafa Erdilman), Adem Metin Türk (Dk. 46 Hotic-Dk. 87 Enes Öğrüce), Ali Aytemur (Dk. 70 Furkan Apaydın), Ege Bilsel (Dk. 46 Seferi), Cenk Şen (Dk. 77 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu
Goller: Dk. 53 Ajeti, Dk. 56 Ali Habeşoğlu, Dk. 64 Brazao (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 90 1 Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 85 Ali Habeşoğlu, Dk. 90 2 Brazao (Sipay Bodrum FK)
HATAY - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.