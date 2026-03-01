İlginizi Çekebilir

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Futbol: Trendyol Süper Lig
Serikspor-Sivasspor maçının ardından
Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı
Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor
Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı
Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj

Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor)


ANTALYA - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0 yendi.



Spor 1.03.2026 17:02:40 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Birleştirici Gücü
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Serikspor-Sivasspor maçının ardından

4

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

5

Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

6

Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

7

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

8

Futbol: Trendyol 1. Lig

9

Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı

10

Futbol: Trendyol 1. Lig