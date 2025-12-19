Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei, Keita, Haidara, Churlinov, Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Petkovic

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen, Safuri, Paal, Ballet, Van de Streek, Boli

Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)





KOCAELİ - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

24. dakikada Kocaelispor öne geçti. Churlinov'un sol köşeden kullandığı korner atışında kaleci Abdullah Yiğiter topu elinden kaçırdı. Smolcic önüne düşen meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Hesap.com Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ramzi Safuri'nin sağ kenar çizgisine yakın bir noktadan ortasına hareketlenen Giannetti, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

37. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Keita'nın ara pasında altıpas içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Diğer yandan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul karşılaşma öncesi Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'e çiçek takdim etti. İkili daha sonra tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

Maraton tribününde İstanbul Çekmeköy'de bir adrese 8 Aralık’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın büyük bir posteri açıldı.