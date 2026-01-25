İlginizi Çekebilir

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Futbol: Trendyol Süper Lig
Futbol: Trendyol Süper Lig
Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı
Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi
Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90 3 Bahadır Öztürk)

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang

Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)


ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.




Spor 25.01.2026 19:38:53 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bu İnatlık Neden?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Futbol: Trendyol Süper Lig

4

Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı

5

Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından

6

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

7

Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi

8

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

9

Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

10

Futbol: Trendyol 1. Lig