Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan Sinik, Van de Streek

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Yalçın Kayan, Ndiaye, Mouandilmadji

Goller: Dk. 6 ve 22 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ballet (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 28 Soner Gönül, Dk. 29 Zeki Yavru (Yedek kulübesinde) (Samsunspor)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ballet, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Antalya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 2-0.

42. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 2-0 önde bitirdi.



