İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu
Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı
Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor
Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi
GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu
Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor
Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)

Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)

KAYSERİ - Tredyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.

73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Spor 22.02.2026 16:42:07 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu

3

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

4

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı

5

Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

6

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

7

GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

8

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

9

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

10

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı