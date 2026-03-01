İlginizi Çekebilir

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Futbol: Trendyol Süper Lig
Serikspor-Sivasspor maçının ardından
Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı
Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor
Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı
Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Storm, Ballet, Van de Streek

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Gol: Dk. 43 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.

33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.



Spor 1.03.2026 21:36:14 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Birleştirici Gücü
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Serikspor-Sivasspor maçının ardından

4

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

5

Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

6

Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

7

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

8

Futbol: Trendyol 1. Lig

9

Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı

10

Futbol: Trendyol 1. Lig