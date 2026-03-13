Futbol: Trendyol Süper Lig

İlginizi Çekebilir

Hatay'da depremlerin ardından 123'üncü cami ibadete açıldı
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Türk Kızılay, Adana'da iftar programı düzenledi
Antalya'da kent içi toplu taşıma için yeni otobüsler hizmete alındı
Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay (Dk. 63 Ramzi Safuri), Ballet, Soner Dikmen, Saric (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 63 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski (Dk. 87 Sorescu), Ogün Özçiçek (Dk. 75 Gidado), Gassama, Lungoyi (Dk. Yusuf Kabadayı), Maxim (Dk. 80 Camara), Bayo

Goller: Dk. 59 ve 76 Bayo, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 82 Camara (Gaziantep FK), Dk. 90 3 Ramzi Safuri (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Saric, Dk. 49 Ballet, Dk. 74 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45 4 Lungoyi, Dk. 46 Nazım Sangare (Gaziantep FK)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi.

59. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan korneri kullanan Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bayo'nun şutunda top ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde Antalya savunması topu uzaklaştırdı. Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından havalandırdığı meşin yuvarlağı, Abena kafayla indirdi. Arka direk önündeki Kozlowski'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

76. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Kaleci Burak Bozan'ın kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen'in karşılayamadığı topu takip eden Bayo, ceza sahasına girip kaleci Julian'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

82. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Bayo'nun ceza alanı sol çaprazdan pasında Camara, kaleci Julian'ın solundan topu filelere yolladı: 0-4.

90 3. dakikada Antalyaspor farkı 3'e indirdi. Van de Streek'in pasında Ramzi Safuri'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Müsabakayı, Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.



Spor 13.03.2026 22:50:41 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da depremlerin ardından 123'üncü cami ibadete açıldı

2

Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

3

Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

4

Futbol: Trendyol Süper Lig

5

Futbol: Trendyol Süper Lig

6

Türk Kızılay, Adana'da iftar programı düzenledi

7

Antalya'da kent içi toplu taşıma için yeni otobüsler hizmete alındı

8

Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

9

Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

10

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru'dan sporseverlere "1920 Koşusu" daveti