Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen, Saric, Storm, Van de Streek

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Kozlowski, Ogün Özçiçek, Gassama, Lungoyi, Maxim, Bayo

Sarı kartlar: Dk. 6 Saric (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Arda Kızıldağ, Dk. 34 Kozlowski, Dk. 45 4 Lungoyi (Gaziantep FK)





ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.

45 1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.