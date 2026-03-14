Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener,

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis, Miroshi, Cherni (Dk. 86 Mohammed), Antunes (Dk. 57 Krastev), Jeferson (Dk. 57 Janderson), Juan (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima (Dk. 90 3 İbrahim Kaya), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 69 Enes Keskin), Janvier, Duarte (Dk. 90 Meschack), Hagi (Dk. 90 Efecan Karaca), Hwang, Mounie (Dk. 69 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 7 Juan, Dk. 59 Janderson (Göztepe), Dk. 14 Hagi, Dk. 90 8 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aliti, Dk. 39 Lima, Dk. 61 Victor (Corendon Alanyaspor), Dk. 39 Bokele, Dk. 45 2 Jeferson, Dk. 73 Miroshi (Göztepe)


İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, kaleci Victor topu kornere çeldi.

59. dakikada Göztepe öne geçti. Krastev ile paslaşan Janderson, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, top kalecinin sağından filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesi sonucu pozisyonu faul olduğu gerekçesiyle izleyen hakem Asen Albayrak, kararını değiştirmeyip orta noktayı gösterdi: 2-1

70. dakikada Göztepe atağında Janderson, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Defansın araya girmesi sonucu boşta kalan topu alan Krastev'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Hadergjonaj, topu Hagi'nin önüne bıraktı. Hagi'nin yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarpıp direğin yanından kornere gitti.

90 8. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Aliti'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.



Spor 14.03.2026 23:41:43
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

