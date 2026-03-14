Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener,

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Hagi, Hwang, Mounie

Goller: Dk. 7 Juan (Göztepe), Dk. 14 Hagi (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aliti, Dk. 39 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk.45 2 Jeferson (Göztepe)


İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in ortasında Jeferson'dan seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta'nın müdahalesiyle Dennis'in yerde kalması sonucu hakem Asen Albayrak, beyaz noktayı gösterdi.

Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı. Topa ikinci kez hamle yapan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

14. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanan Hagi'nin yerden sert bir şekilde kaleye gönderdiği top, defans oyuncularına çarparak kaleci Lis'in sağından filelerle buluştu: 1-1

35. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Duarte, kendi sahasından alıp getirdiği topu ceza sahası sağ önündeki Mounie'ye aktardı. Mounie'nin vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

41. dakikada Alanyaspor'da orta saha gerisinde topu kapan Hagi, meşin yuvarlağı Hwang'a aktardı. Kaleci Lis'in önde olduğunu gören Hwang, topu uzaktan kaleye gönderdi. Lis'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.



Spor 14.03.2026 23:42:08
İlginizi Çekebilir

1

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi:

4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da iftar programında konuştu:

5

Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü

6

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

7

Futbol: Trendyol Süper Lig

8

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mehmetçik ve şehit aileleriyle iftar yaptı

9

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

10

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta "Vefa İftarı"nda konuştu: