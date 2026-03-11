Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi

İSTANBUL - Garanti BBVA, cüzdan, kampanya, ödeme ve kart deneyimini tek platformda sunan BonusFlaş'ın yeni dönem vizyonuna ve stratejik dönüşümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı katıldı.

Toplantıda, BonusFlaş'ın kullanıcı deneyimi, teknoloji altyapısı ve dijital cüzdan kabiliyetleri açısından uçtan uca yenilenmiş bir platform olarak hayata geçirilmesiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri ekibinin stratejik yönlendirmeleri, proje yönetimi, uygulama geliştirme ve önyüz tasarımı desteğiyle güçlendirilen yeni versiyon, kampanya ve ödeme deneyimini tek bir ekosistemde birleştirdi. Bu kapsamda, Bonus Flaş'ın kullanıcılara hızlı, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunması amaçlanıyor.

Yenilenen BonusFlaş ile kullanıcılar daha sade ve yönlendirici bir ana sayfa deneyimiyle karşılaşıyor. Uygulamayla sık kullanılan işlemlere daha hızlı erişilebiliyor, kampanyalara tek tıkla katılım sağlanabiliyor ve kazanım durumları net biçimde takip edilebiliyor.

Kampanya önerileri ve bildirimler, kullanıcıların harcama alışkanlıklarına göre anlamlı şekilde sunuluyor.

- Tüm kartlar tek cüzdanda

Ödeme tarafında ise süreçler hızlanıp sadeleşirken, android kullanıcıları ödeme öncesinde kayıtlı kartları arasından hızlıca seçim yapabiliyor.

GarantiPay ve 3D Secure ile internetten ödemeler, kredi kartı borcu, fatura ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri ile karttan karta yurt dışı para transferi gibi işlemler fiziki karta ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebiliyor.

Yeni Bonus Flaş'ta çoklu kart sahibi müşteriler için kart yönetimi de yeniden kurgulandı. Toplam limit, kalan limit ve toplam borç bilgisi tek ekrandan görüntülenebiliyor, toplu borç ödeme yapılabiliyor. Harcama grafikleri sayesinde tüm kartlardaki işlemler sektör bazlı analiz edilebiliyor. Günlük, haftalık ve dönemsel harcama dağılımları karşılaştırılabiliyor.

Garanti BBVA, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi ve müşterilerinin beklentilerini her zaman odağında tutmayı temel öncelik olarak konumlandırıyor. Yeni BonusFlaş ile dijital ödeme ve kampanya ekosistemini daha da geliştirecek yenilikleri önümüzdeki dönemde de kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

- "Kullanıcılar kendilerini anlayan ve doğru anda öneri sunan akıllı bir asistan deneyimi bekliyorlar"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Kezik, toplantıda yaptığı konuşmada, yaptıkları yenilikleri, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran deneyimler yaratmanın bir yolu olarak gördüklerini söyledi.

Meselenin sadece teknoloji sunmak olmadığını belirten Kezik, "Mesele, müşteriyi gerçekten tanıyan, ihtiyacı doğru anda anlayan ve bütünleşik bir finansal deneyim sunabilmek. Kullanıcıların beklentisi de bu yönde değişiyor, bir uygulamadan öte, kendilerini anlayan ve doğru anda öneri sunan akıllı bir asistan deneyimi bekliyorlar." dedi.

BonusFlaş'ı da tam bu noktada bir adım ileri taşıdıklarını aktaran Kezik, "Yapay zekayla güçlendirdiğimiz yeni BonusFlaş, kampanya ve sadakat deneyiminin ötesine geçerek harcama, tasarruf ve öneriyi aynı çatı altında buluşturan akıllı bir dijital cüzdana dönüşüyor. Müşterilerimize daha kişisel, daha bütünleşik ve daha proaktif bir finansal deneyim sunuyor; bankacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kullanıcılarımız artık günlük hayatın içinde ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi tek platform üzerinden yapabiliyor"

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay da Bonus ve BonusFlaş markalarıyla Türkiye'de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğe imza attıklarını dile getirdi.

Orbay, bu markalarıyla kart ve kampanya deneyimini dijitalleştiren, sektörde referans noktası haline gelen yenilikleri hayata geçirdiklerin söyledi.

Bu öncü yaklaşımın devamı niteliğinde yeniledikleri BonusFlaş'ı, kullanıcılarının ödeme deneyimini uçtan uca yeniden tasarlayan bir platform olarak düzenlediklerini aktaran Orbay, "Kullanıcılarımız artık günlük hayatın içinde ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi tek platform üzerinden yapabiliyor. Kullanıcılar, tüm kartlarını tek bir yerden yönetebiliyor, kampanyalara tek dokunuşla katılabiliyor ve harcamalarını sektör bazlı grafiklerle takip edebiliyor." diye konuştu.

BonusFlaş'ı, ödeme, sadakat, kampanya, analiz ve kişisel önerileri tek bir platformda entegre ederek, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve değer yaratan bir dijital cüzdan olarak konumlandırdıklarını dile getiren Orbay, şunları kaydetti:

"Kişiselleştirme yaklaşımımızı ise hiper-kişiselleştirme boyutuna taşıdık. Müşterilerimizin harcama alışkanlıklarını, tercihlerini ve etkileşimlerini analiz ederek; ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre kampanyalar ve öneriler sunuyoruz.Ana sayfa deneyimini de kullanıcı tercihlerine göre dinamik olarak kurguladık; en sık kullanılan işlemler, takip edilen markalar ve öne çıkan fırsatlar kişiye göre farklılaşabiliyor. Böylece BonusFlaş, her kullanıcı için kendine özgü bir deneyime dönüşüyor. Garanti BBVA'nın dijitalleşme ve inovasyon vizyonunun somut bir örneği olan bu yeni versiyonla kullanıcılarımızın finansal deneyimini daha güvenli, hızlı ve kişisel hâle getirmeyi amaçlıyoruz."

- "Dijitalleşme, ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırıyor"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı da dijitalleşmenin, ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırdığını vurguladı.

Mastercard olarak bu dönüşümün yalnızca teknolojileriyle değil, danışmanlık ve strateji yetkinlikleriyle de desteklediklerini belirten Faydacı, "Dijitalleşme, ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu dönüşümü yalnızca teknolojimizle değil, danışmanlık ve strateji yetkinliklerimizle de destekliyoruz. BonusFlaş'ın yenilenme yolculuğunda Garanti BBVA ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak ürün stratejisinden tasarım ve yazılım süreçlerine kadar geniş partner ekosistemlerinin gücünü bu projeye taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.



