Garanti BBVA ekspertiz ve ipotek süreçlerini dijital kanallara taşıdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

İSTANBUL - Garanti BBVA, taşınmazlar için ekspertiz başvurusu, yenileme ve ipotek başlatma süreçlerini dijital kanallara taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, şahıs ve tüzel nitelikli KOBİ ve ticari firmaların krediye erişim süreçlerini kolaylaştıran yeni bir dijital çözümü hayata geçirdi.

Bu kapsamda banka, taşınmazlar için ekspertiz başvurusu, ekspertiz yenileme ve ipotek başlatma adımlarını dijital kanallara taşıyarak, kredi teminat süreçlerinde uçtan uca dijital bir deneyim sunmaya başladı.

Yeni geliştirme sayesinde müşteriler, taşınmazlarına ait ekspertiz işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığı üzerinden başlatabiliyor, ekspertiz raporunun oluşum sürecini adım adım takip edebiliyor.

Geçerlilik süresi dolan ekspertiz raporları için yenileme işlemleri de yine dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ekspertiz sürecinin tamamlanmasının ardından ise ipotek başvurusu başlatılarak tüm süreç dijital ortamda izlenebiliyor.

Garanti BBVA'nın sunduğu bu dijital yapı, müşterilerin kredi süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Böylece müşteriler, pek çok işleminde olduğu gibi ipotek ve ekspertiz işlemlerini de dijital kanallar üzerinden yönetebiliyor.

- Ekspertiz ve ipotek süreçleri dijital ortama taşınıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerinin günlük operasyonlarını kolaylaştıran, finansal süreçlerini sadeleştiren dijital çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Onaran, gerek şahıs gerekse tüzel müşterilerinin krediye erişim yolculuğunda en önemli ihtiyaçları hız ve kolaylık olduğunu vurgulayarak, "Şimdi ekspertiz ve ipotek gibi kritik süreçleri dijital kanallara taşıyarak, müşterilerimizin zaman kaybetmeden, tüm adımları takip edebilmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımızla ve hizmetlerimizle müşterilerimizin her koşulda güvenilir ve uzun vadeli iş ortağı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



