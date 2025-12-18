Garanti BBVA, Startup Weekend'de yer aldı

İSTANBUL - Garanti BBVA, Techstars İstanbul'un ana partneri olarak, "Techstars Startup Weekend İstanbul: Build with AI" etkinliğinde girişimcilere mentörlük ve jüri desteği sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 20 yıla yakın süredir sürdürdüğü girişimcilik programlarıyla yalnızca finansal bir destek sağlayıcısı değil, girişimcilerin öğrenme, paylaşma ve büyüme yolculuğunda aktif bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

Techstars ile gerçekleştirilen işbirliği, bankanın ekosistemde uzun süredir devam eden katkısının küresel bir boyuta taşınmasını sağladı.

Erken aşama yatırım fonu ve hızlandırma programı olan Techstars, 150 ülkeye yayılan bir ekosisteme sahip ve yürüttüğü yüzlerce programla fikirden halka arza kadar uzanan bir girişimcilik yolculuğunu destekliyor.

Garanti BBVA ise Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilik alanında küresel bir merkez haline gelmesi için Techstars Global ile güç birliği yapıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Startup Weekend formatı, girişimciliğe ilgi duyan katılımcıların üç gün boyunca ekipler oluşturarak iş fikirlerini geliştirdikleri, prototip ürünler tasarladıkları ve uzman mentörlerden destek aldıkları yoğun bir hızlandırma deneyimi sunuyor. Katılımcılar, 54 saatlik maratonun sonunda fikirlerini jüriye sunarak dereceye girmeye çalışıyor.

Bu yıl "Yapay Zeka ile İnşa Et" temasıyla gerçekleşen etkinlik, Maslak Vadistanbul'da yer alan Go Bilişim Vadisi İstanbul Girişim Ofisi'nde düzenlendi.

Techstars'ın global girişimcilik ağıyla bağlantılı olarak hazırlanan programda, yapay zeka destekli uygulama ve platformların geliştirilmesine odaklanıldı.

- Üç günde yapay zeka odaklı fikirler prototipe dönüştü

Garanti BBVA, program boyunca hem mentör hem jüri rolüyle girişimcilere destek verdi. Bankanın sunduğu uzmanlık, küresel ağ ve bütünsel yaklaşım, üretken yapay zeka, teknoloji odaklı çözümler ve yenilikçi iş modelleri üzerinde çalışan girişimciler için değer sağladı.

Üç gün süren Startup Weekend boyunca girişimciler yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş fikirlerini geliştirirken, prototiplerini oluşturdu ve ekipler halinde mentörlerle çalışarak projelerini bir adım öteye taşıdı.

Program çerçevesinde, katılımcılar modern AI geliştirme araçlarını uygulamalı olarak deneyimlerken İngiltere'den gelen "The AI Team kurucusu Seth Ward tarafından verilen Vibe Coding eğitimiyle yapay zeka temelli ürün geliştirme konusunda uzmanlaşma fırsatı buldular.

Takımlar mentörlerle birebir çalışarak iş modellerini ve prototiplerini olgunlaştırırken, final gününde jüri karşısında projelerini sunarak dereceye girmek için yarıştılar.

Toplam 23 takımın sunumları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda 1.'incilik ödülünü Healthra isimli projesiyle Cap, 2.'ncilik ödülünü TeachTech isimli projesi ile Umaylab kazanırken 3.'üncülük ödülünü MediShell projesi ile Kaizen ve RoboAtlas projesi ile CoreAI takımları kazandı.

Jüri özel ödülü'nün sahibi ise BeCore ekibi oldu. Kazanan ekiplere sırasıyla 50 bin lira, 30 bin lira ve 20 bin lira değerinde hediye çekleri takdim edildi.

- Garanti BBVA'dan girişimcilere küresel açılım desteğ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, girişimcilikğin Türkiye'nin ekonomik dönüşümünde ve teknoloji odaklı büyüme hedefinde kritik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Kaya, girişimcilere yol açan, onları cesaretlendiren ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesini sağlayan platformlarda aktif rol almayı çok önemsediklerini anlattı.

Türkiye girişim ekosisteminin artık küresel rekabette güçlü bir konuma ilerlediğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Techstars'ın Türkiye'ye geliş sürecinin ana partneri olarak girişimcilere yalnızca yerel değil, küresel bir platform sunuyoruz. Biliyoruz ki, Techstars programına katılan girişimlerin yüzde 74'ü ilk üç yılda yatırım alıyor, yüzde 31'i sekiz yıl içinde başarılı bir exit gerçekleştiriyor. Techstars İstanbul gibi güçlü bir organizasyonun parçası olmak, mentörlük ve jüri desteğiyle yer almak, girişimcilik ekosistemine sunduğumuz katkıyı daha da güçlendirdi. Üç gün süren bu yoğun maratonda gençlerin yaratıcılıklarına, üretkenliklerine ve heyecanlarına tanık olmak bizim için büyük bir ilham kaynağı oldu."

- Yerel girişimcilik ekosisteminde güçlü başlangıç

Techstars İstanbul Yönetici Direktörü Bahadır Girtten ise Techstars İstanbul olarak gerçekleştirdikleri ilk Startup Weekend'de, yerel girişimcilik ekosisteminin gücünü ve birlikte üretme kültürünü hep birlikte deneyimlediklerini anlattı.

Girtten, sınırlı kontenjanla davet edilen katılımcıların oluşturduğu 23 takımın yalnızca 3 günde ortaya koyduğu projelerin Startup Weekend formatının ne kadar etkili olduğunu açıkça gösterdiğinin altını çizerek, "Bu ilk adımı, Türkiye’de girişimciliğin sağlam ve potansiyeli yüksek zemini üzerinde, uzun soluklu ve sürdürülebilir bir ekosistem yolculuğunun başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.