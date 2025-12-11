İlginizi Çekebilir

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı
Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
SunExpress'te üst düzey atama
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı
Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi
Osmaniye’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Sabancı Vakfı ve Adecco Türkiye genç kadınların istihdamı için işbirliği yaptı
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'nü Mine Egbatan kazandı

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

İSTANBUL - Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığına Gökhan Koca, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğüne ise Nurdan Tunay Günaylı atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar gerçekleşti.

Garanti BBVA'da son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Murat Atay'ın ayrılmasının ardından bu görevi, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevini ise Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü Nurdan Tunay Günaylı üstlenecek.

Söz konusu atamalar, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başlayan Gökhan Koca, 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'da üst düzey pozisyonlarda bulundu. 2017-2019 yılları arasında Garanti BBVA'da KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak görev yapan Koca, 2019-2024 döneminde BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu rolünü üstlendi. Koca, aynı dönemde, Kasım 2019-Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintek şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi MBA mezunu Koca'nın bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Garanti BBVA'ya 2004 yılında katılan Nurdan Tunay Günaylı, şube ve genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Günaylı da bankacılık sektöründe 25 yıldan uzun süredir çalışıyor.



Ekonomi 11.12.2025 20:42:14 0
Anahtar Kelimeler: garanti bbva ve garanti bbva emeklilik'te üst düzey atamalar

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

2

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

3

SunExpress'te üst düzey atama

4

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

5

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

6

Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

7

Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

8

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

9

Sabancı Vakfı ve Adecco Türkiye genç kadınların istihdamı için işbirliği yaptı

10

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'nü Mine Egbatan kazandı