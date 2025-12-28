Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu

ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Erdoğan Kaş, hükümlülerle başlayıp spor lisesinde sporcu yetiştirmeyle devam eden dart antrenörlüğünde milli takım teknik direktörlüğüne ulaştı.

Adalet Bakanlığına bağlı olarak 2004 yılında Antalya'da ceza infaz memuru olarak çalışmaya başlayan Erdoğan Kaş, 2008 yılında hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme amaçlı bir proje kapsamında dart antrenörlüğü eğitimi aldı.

Eğitimin ardından ilk olarak E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara, daha sonra da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dart eğitimi veren Kaş, antrenörlük eğitimini de sürdürdü.

Birçok eğitim ve çalışmaya katılarak kademelerini yükselten Kaş, 17 yılda Türkiye'nin ilk dart teknik direktörü olarak dart milli takımında görev almaya başladı.





- "Sadece hükümlülerin boş zamanlarını değerlendiriyordum"

Erdoğan Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'nde görev yaparken hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme amaçlı bir projeye katıldığını söyledi.

Proje kapsamında aldığı eğitimle birinci kademe dart antrenörü olduğunu ifade eden Kaş, ilk yıllarda kapalı cezaevindeki hükümlülere dart dersleri verdiğini kaydetti.

Kaş, 2012 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne geçtikten sonra buradaki hükümlülere eğitimler verdiğini belirterek, onlarla Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katıldıklarını ifade etti.

Hükümlülerle yaptığı başarılı çalışmaların ardından 2016 yılında Antalya Spor Lisesi'nde dart takımı kurduğunu ve yaklaşık 10 yıldır da burada milli sporcu yetiştirdiğini belirten Kaş, şöyle konuştu:

"İlk başlarda sadece hükümlülerin boş zamanlarını değerlendiriyordum. Büyük hedeflerim yoktu. Büyük hedeflerim Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne geçtikten sonra başladı. Burada yaptığımız kursların ardından hükümlülerle yarışmalara katmaya başladık. Orada derecelerin nasıl alındığını, milli takıma nasıl gidildiğini tek tek öğrendim. 10 yıl önce geldiğimde spor lisesi ve Antalya'da dart hala yüzünü göstermemişti. Dart çok bilinen bir spor değildi. İlk geldiğimde de okulun koridorunda eğitimlere başladık. Başarılarla beraber okul müdürümüz büyük salonu bize uygun gördü. Burada çok huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. İlk iki yıl hiç kupa kazanamadık. Bir madalya kazanamadık. Ama iki yıl sonra İsa Furkan Coş'la ilk madalyamızı kazandık. Ondan sonra da hepsi çok hızlı gelişti."





- "Türkiye'nin tek dart teknik direktörü olarak görev yapmaktayım"

Erdoğan Kaş, Antalya Spor Lisesi'ndeki görevine başlarken birinci kademe dart antrenörü olduğunu, burada kendisini daha da geliştirmesi gerektiğini anladığını söyledi.

Bütün kademe sınavlarını geçtiğini dile getiren Kaş, "Şu anda Türkiye'nin tek dart teknik direktörü olarak görev yapmaktayım. Federasyon başkanımız uygun gördüğü zamanlarda da milli takım teknik direktörü olarak görev almaktayım." dedi.

Kaş, milli takım teknik direktörü olarak 2023 yılında İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Şampiyonası'na, 2025 yılında da Güney Kore'ye gittiğini hatırlatarak, "Öncelikle milli takımın değişmez hocalarından biri olmak istiyorum. O pozisyonda federasyonumuzun uygun gördükçe daha çok görev almak istiyorum ki yurt dışı tecrübelerim artsın. Ülke içindeki tecrübelerimin yeterince olduğuna inanıyorum. Federasyon başkanımız ve federasyon yetkilileri bana görev verdiği sürece milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gençliğinde hep öğretmen olmak istediğini belirten Kaş, spor lisesinde içinde kalan öğretmenlik sevgisini antrenör olarak doldurduğunu dile getirdi.

Erdoğan Kaş, gençlerle çalışmayı çok sevdiğini, onlara bazen bağırdığını bazen sarıldığı bazen de onlarla oturup dertleştiğini kaydetti.

Teknik direktör olmasındaki en büyük etkenlerden birinin de gençlere bu işte çalışarak başarılı olabileceklerini göstermek olduğunu belirten Kaş, "Şu ana kadar eğitim verdiğim birçok öğrenci üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında okuyor. Onlara bir nebze katkım olduysa bu beni dünyada en mutlu eden şey." diye konuştu.