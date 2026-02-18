Gastronomi sektöründe yenilebilir çiçeklerin popülerliği arttı

ANTALYA - YİĞİTHAN YILDIZ - Türkiye'de profesyonel mutfaklarda tabak süslemesi amacıyla kullanılan yenilebilir çiçekler, gastronomi sektöründe artan ilgiyle fuar, zirve ve sektör buluşmalarında da öne çıkmaya başladı.

Son yıllarda şeflerin yanı sıra bireysel tüketicilerin de ilgisini çeken yenilebilir çiçekler, yalnızca görsellikleriyle değil, farklı tat profilleriyle de mutfaklarda daha fazla yer buluyor.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde (FSUMMIT) ilgi odağı olan ürünler arasında yenilebilir çiçekler yerini aldı.

Yaş sebze ve çiçek üretimi yapan firmanın 5. kuşak temsilcisi Elif Erüst, AA muhabirine, yenilebilir çiçekler, mikro filizler, hazır salatalar ve mini ürünler dahil 200 farklı çeşit ürettiklerini söyledi.

Talebin hem profesyonel mutfaklardan hem de ev kullanıcılarından geldiğini belirten Erüst, "Yenilebilir çiçekler, mutfaklara daha çok girmeye başladı, evlerde daha fazla kullanılıyor ve marketlerin talebi arttı. Horeca (yemek servisi endüstrisi) tarafında da şefler bilinçlendikçe ürünlerimiz tabak süslemelerinde daha fazla yer alıyor." dedi.

- Her çiçeğin farklı bir tadı var

Erüst, yenilebilir çiçeklerin yalnızca dekoratif olmadığını, lezzetleriyle de tercih edildiğini, her bitkinin farklı bir damak deneyimi sunduğunu ifade etti.

Çiçeklerin aromalarıyla yemeklere farklı tatlar kattığını anlatan Erüst, şunları söyledi:

"Menekşe çiçeğimiz en çok kullanılan türlerden biri. Tat ve kokusu olmadığı için hem pastalarda hem de pek çok yemekte rahatlıkla tercih ediliyor. Renk açısından da diğer çiçeklerimize göre daha canlı olduğu için kullanışlı ve pratik. Elektrik çiçeği ise ilk tattığınızda ağızda belirgin bir tazelik hissi oluşturuyor, daha önce tüketilen kahve gibi tatları baskılayarak yemeğin aromasını daha net almanıza yardımcı oluyor. Erik çiçeğimiz yeşil erik tadında, özellikle ekşili salatalarda ve ekşi lezzetlerin öne çıktığı sofralarda kullanılıyor. Bahar çiçeği ise görünüm olarak küçük olmasına rağmen ağza adeta bir kaşık şeker atılmış hissi vererek tatlı ve hoş bir aroma katıyor."

Elif Erüst, Latin çiçeğinin ise tere ve roka tadında olduğu için balık ürünlerinin yanında tercih edildiğini kaydetti.

- Tohumdan sofraya kontrollü üretim

Yenilebilir çiçeklerin standart süs bitkileriyle karıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Erüst, üretimin tohum aşamasından itibaren insan sağlığına uygun koşullarda yapılması gerektiğini bildirdi.

Ürünlerin İyi Tarım, GlobalGAP ve ISO standartlarına uygun şekilde yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erüst, kontrollü tarım uygulamalarıyla gıda güvenliğinin sağlanmasının önerildiğini belirtti.

Üretimde süreklilik ve tazeliğin korunması gerektiğinin de altını çizen Erüst, bu alanda faaliyet gösteren firmaların güçlü bir lojistik ve dağıtım altyapısına sahip olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Erüst, Türkiye genelinde günlük sevkiyat yapılabilmesi için ana depolar ve zincir market ağlarıyla çalıştıklarını ve bu sayede ürünleri taze olarak tüketiciye ulaştırılabildiklerini sözlerine ekledi.