Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

ADANA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nazlı Pınar Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tren garında devam eden programda bir gazi, Vali Yavuz'a Türk bayrağı verdi, sonrasında halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünlü, yaptığı konuşmada, "Pusulamız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yoldan bir milim sapmadan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlık vizyonunu, cumhuriyet ilkelerini Adana'mızın her mahallesine, sokağına ayrım gözetmeksizin taşımaya kararlıyız." dedi.

Törene, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.