Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

GAZİANTEP - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretleri yaptı.

Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kent protokolü, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyh Adil Şehitliği ve Kapıçam Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Müftüsü Hasan Güller ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Güller'in okuduğu duanın ardından sona erdi.



