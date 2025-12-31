İlginizi Çekebilir

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi
Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım
Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti
Gülsoy, icraatlarını anlattı
Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Mersin'de yılbaşında 12 bin 216 personel güvenlik için görev başında

Gaziler, öğrencilere vatan sevgisini anlattı

Gaziler, öğrencilere vatan sevgisini anlattı

Gaziler, öğrencilere vatan sevgisini anlattı

OSmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, şehit yakınları ve gazilerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve millî değerlerin genç nesillere aktarılması amacıyla “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi. Kıbrıs Gazileri, öğrencilere kahramanlık hikâyelerini anlatarak vatan sevgisinin önemini aktardı.
Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, gazilerle bir araya gelerek vatan sevgisi, fedakârlık ve tarih bilinci konularında önemli kazanımlar elde etti.
Etkinlik kapsamında öğrencilerle buluşan Kıbrıs Gazileri; Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Küçüktaş, Ömer Candemir, Süleyman Doğan, Mustafa Akciğer, Mehmet Ersoylu, Abuzer Pişkin ve Mehmet Soylu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yaşadıkları anıları ve görev sırasında karşılaştıkları zorlukları anlattı. Gazilerin anlatımları öğrenciler tarafından ilgi ve dikkatle takip edildi.
Program süresince öğrenciler; vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, fedakârlık ruhu ile şehitlik ve gazilik bilincinin önemi konusunda güçlü mesajlar aldı. Gazilerin samimi ve içten anlatımları, programa hem duygusal hem de öğretici bir nitelik kazandırdı. Öğrencilerin soruları ve katılımları, etkinliğin etkileşim düzeyini artırdı.
Program sonunda Hasanbeyli Kaymakamı Hüseyin Bütüner, gazilerin tecrübelerini gençlerle paylaşmasının büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kaymakam Bütüner, programa katkı sunan gazilere, okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti. 



Osmaniye 31.12.2025 14:47:00 0
Anahtar Kelimeler: Gaziler öğrencilere vatan sevgisini anlattı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

2

Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım

3

Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti

4

Gülsoy, icraatlarını anlattı

5

Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi

6

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu

7

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

8

AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi

9

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

10

Mersin'de yılbaşında 12 bin 216 personel güvenlik için görev başında