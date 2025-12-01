Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel futbol maçı düzenlendi.

Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, Kaymakam Selami Korkutata ve ilçe protokolü ile spor salonunda bir araya gelerek futsal maçı yaptı.

"Kıran kırana" geçen müsabaka sonrasında tüm özel çocuklara Kaymakam Selami Korkutata tarafından madalya verildi.

Karşılaşma sırasında özel kıyafetli maskotlar da hem özel çocuklara destek oldu hem de taraftarları coşturdu.

Kaymakam Korkutata etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumun en değerli ve en özel bireyleri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu dostluk maçı, yalnızca bir spor karşılaşması değil, yüreklerimizdeki engelleri kaldırmanın, farkındalık oluşturmanın ve çocuklarımızla omuz omuza aynı sahayı, aynı sevinci paylaşmanın güçlü bir ifadesidir. 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nün sevginin, dayanışmanın ve kalpten kalbe kurulan bağların güçlendiği bir güne dönüşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.