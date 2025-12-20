İlginizi Çekebilir

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu
Osmaniye'de bebek emekleme yarışması düzenlendi
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama:
Adana'da kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi dere kıyısında ölü bulundu
Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (2)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yer alan "Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi çerçevesinde gençler, Phaselis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılan öğrenciler için rehber eşliğinde kültürel gezi organize edildi.

Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Phaselis Ören Yeri'ndeki gezide, öğrencilere antik kentin tarihi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikle, gençlerin tarih ve kültür bilincinin artırılması, kültürel mirasa sahip çıkma farkındalığının güçlendirilmesi amaçlandı.

Rehber anlatımlarıyla gerçekleştirilen programın, gençlerin sosyal bağlarının güçlenmesine, geçmişle bağ kurmalarına ve kültürel değerlere yönelik duyarlılık kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı önemsediklerini, proje kapsamında benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi.



Yurt Dünya 20.12.2025 17:33:49 0
Anahtar Kelimeler: "geleceğimizi yazan genç yürekler" projesi kapsamında gençler phaselis antik kenti'ni gezdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin ve Adana'da temaslarda bulundu

2

Osmaniye'de bebek emekleme yarışması düzenlendi

3

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama:

4

Adana'da kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi dere kıyısında ölü bulundu

5

Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

6

Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

7

"Geleceğimizi Yazan Genç Yürekler" projesi kapsamında gençler Phaselis Antik Kenti'ni gezdi

8

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (2)

9

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama: (1)

10

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu: