Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi

ANTALYA - FATİH HEPOKUR - Türkiye MS Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Aksel Siva, "25-30 yıl öncesine baktığımızda elimizde MS'i tedavi edebilecek neredeyse hiçbir ilaç yoktu. Bugün ise 20'nin üzerinde ilacımız var ve bu ilaçlarla hastalığın seyrini büyük ölçüde kontrol altına alabiliyoruz." dedi.

Aynı zamanda Türk Nöroloji Derneği Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Siva, Antalya'da düzenlenen sağlık kongresinde, AA muhabirine, Multiple Skleroz (MS) hastalığında son yıllarda tanı ve tedavi olanaklarının önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

MS'in özellikle genç yaş grubunu etkileyen ancak her hastada aynı seyri göstermeyen bir nörolojik hastalık olduğunu belirten Siva, modern tıbbın sunduğu imkanlarla hastalığın gidişatının büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Geçmişle karşılaştırıldığında MS tedavisinde gelinen noktanın son derece umut verici olduğunu dile getiren Siva, günümüzde hastalığın seyrini yavaşlatan ve atakları azaltan çok sayıda etkin ilacın bulunduğunu kaydetti.

- "MS artık ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor"

Prof. Dr. Siva, MS'in genellikle 20-40 yaş arasında başlayan ve uzun süreli seyir gösterebilen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "MS, özellikle genç insanları etkileyen ve çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalık. Çok küçük bir hasta grubunda ilerleyici formlar görülebiliyor ancak 25-30 yıl öncesine baktığımızda elimizde MS'i tedavi edebilecek neredeyse hiçbir ilaç yoktu. Bugün ise 20'nin üzerinde ilacımız var ve bu ilaçlarla hastalığın seyrini büyük ölçüde kontrol altına alabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de MS görülme sıklığının yıllar içinde arttığına işaret eden Siva, bu durumun yalnızca hastalığın artışından değil, tanı olanaklarının gelişmesinden de kaynaklandığını vurguladı.

Sağlık hizmetlerine erişimin artmasının hastalığın daha bilinir hale gelmesini sağladığını dile getiren Siva, "Türkiye'de bugün yaklaşık her 1000 kişinin birinde MS olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 25 yıl önce yaptığımız çalışmalarda bu oran bunun yarısı kadardı. Burada hem hastalıkta gerçek bir artış var hem de sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla daha önce fark edilmeyen, daha hafif seyirli MS vakalarının artık tanı alabiliyor olması önemli bir etken." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hastalar uygun tedaviyle normal yaşamlarını sürdürebilir"

Hastalığa ilişkin karamsar algının günümüz tıbbi verileriyle örtüşmediğini ifade eden Siva, hastaların büyük bölümünün uygun tedaviyle normal yaşamlarını sürdürebildiğini söyledi.

Siva, "MS küçük bir hasta grubunda ilerleyici olabilir ve bazı engelliliklere yol açabilir ancak bu oran yüzde 10'un altındadır. Bugün MS'li bireylerin çok büyük bir kısmı doğru tedaviyle aktif bir yaşam sürdürebiliyor. MS tanısı almak artık umutsuzluk nedeni değildir." ifadelerini kullandı.

MS'in temelinde bağışıklık sisteminin yanlış hedefe yönelmesinin yattığını anlatan Siva, hastalığın bağışıklık sisteminin zayıflamasından değil, hatalı çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Siva, atakların farklı klinik belirtilerle görülebildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu süreç zaman zaman duruyor ve vücut kendini onarmaya çalışıyor. Bu sırada ataklar ortaya çıkıyor. Ataklar bazen görme kaybı ya da bulanıklığı, bazen kol veya bacakta güçsüzlük, denge ve yürüme bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor ancak her görme bulanıklığı MS anlamına gelmez. Atak tedavisinde kortizon etkili biçimde kullanılıyor ve özellikle hastalığın erken dönemlerinde ataklar çoğu zaman iz bırakmadan düzeliyor. Günümüzde kullandığımız güçlü ilaçlarla da yeni atakları büyük ölçüde engelleyebiliyoruz."

