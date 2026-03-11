İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi
Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından
Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi
Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
Hatayspor evinde maglup:1-2

Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluşacak

Genç onkologlar Antalya

Genç onkologlar Antalya'da "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"nde buluşacak

ANTALYA - Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, genç onkologların katılımıyla "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi"ni Antalya'da düzenleyeceklerini bildirdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Coşkun, AA muhabirine, kongrenin ikincisini Kemer ilçesinde 26-29 Mart'ta gerçekleştireceklerini söyledi.

Kongreyi normal sağlık kongrelerinden farklı bir konseptte düzenleyeceklerini anlatan Coşkun, "Normal kongrelerde hocalar sunum yapar, asistan ve uzmanlar sunumları dinler. Bizim kongremizde yeni uzman olan geleceğin onkologları sunum yapacak, konuları tartışacak. Salonda konuşan da sunum yapan da genç onkologlarımız olacak. Bu yönüyle ilk olacak." dedi.

Coşkun, kongreye 100'ün üzerinde katılım olacağını, Avrupa Onkoloji Derneğinden 2 konuşmacının da sunum yapacağını ifade etti.

Etkinlikte ilaç ödemeleriyle ilgili konuların da ele alınacağını dile getiren Coşkun, kongrede Danıştaydan ve bölge adliye mahkemesinden katılımcıların bilirkişilikle ilgili sunumlarının olacağını aktardı.

- "Kanserin toplumda görülme sıklığı artıyor"

Coşkun, kongrede tedavi seçenekleri, akıllı ilaçlar, immünoterapi, kişiselleştirilmiş tedaviler başta olmak üzere onkoloji alanında önemli konuların ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kanserin toplumda görülme sıklığı artıyor. Akciğer, meme, bağırsak ve mide kanserlerini sık görüyoruz. Sigara tüketimine bağlı akciğer kanseri sık görülüyor. Çok fazla akıllı ilaçlar, immünoterapilere yönelik tedaviler var. Akciğer kanserinde bazı ilaçların geri ödenmesine başlandı. 'Hangi durumlarda ödeniyor?' bunları konuşacağız. Gençlerde kanser sıklığı çok arttı, 20'li yaşlarda meme kanseri tanısı koymaya başladık. Genetik yatkınlık da önemli. Artık genetik taramalar gelişti."

Poster sunumlarının yapılacağı kongrede sonuç bildirgesi hazırlanacağını dile getiren Coşkun, dereceye girenlere ödüller vereceklerini sözlerine ekledi.



Sağlık 11.03.2026 13:33:43 0
Anahtar Kelimeler: genç onkologlar antalya'da "2. ulusal onkoloji fellow kongresi"nde buluşacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Belen’in “Gül” Gibi Başkanı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi

2

Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

3

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı

4

Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

7

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

8

Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi

9

Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu

10

Hatayspor evinde maglup:1-2