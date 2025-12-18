Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bowling İl Birinciliği Müsabakaları, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan Bowling Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 18 okuldan toplam 100 sporcu katıldı.
Heyecan ve centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmalar sonucunda ilk üç dereceyi elde eden takımlar, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etmeye hak kazandı. 
Müsabakalar sonunda, genç kızlarda; Osmaniye İbni Sina Mesleki ve Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi ve Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi derece elde etti. Genç erkekler ise İbni Sina Sağlık Lisesi, Tosyalı Sosyal Bilimler Lisesi, Samet Aybaba Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. 
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların ödülleri; Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Yalçın, İl Temsilcisi Hüseyin Danış, AVM Tesis Müdürü Osman Akdemir ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Genç sporcularımızı ve emeği geçen tüm okul yöneticileri ile antrenörleri tebrik ededen Müdür Yusuf Çebi, “Antalya’da ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum.” Dedi. 



Osmaniye 18.12.2025
