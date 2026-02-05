Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

HATAY - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Eminoğlu, ziyaret ettiği İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından, afette hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedildiği "deprem şehitliği"ne giden Eminoğlu, mezarlara karanfil bıraktı, dua okudu.

Eminoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette, İlçe Başkanı Bülent Özer ve partililerle bir araya geldi.

- Genç Ofis'te üniversite öğrencileriyle buluştu

Programını İskenderun Teknik Üniversitesi'nde sürdüren Eminoğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel ile görüştü.

Eminoğlu, daha sonra üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'te bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

Temaslarının ardından AA muhabirine konuşan Eminoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri rahmetle andığını söyledi.

Afetin 3. yılı olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Ziyaretimizde depremi konuştuk, yaşananları tekrar gözden geçirmiş olduk. Neler yapıldığını, devletimizin, milletimizin o bütünlüğünü, sadece Hatay, İskenderun, Antakya değil, 11 ilimizin nasıl inşa ve ihya edildiğini konuştuk. Bu anlamda çok kıymetli çalışmalar yapıldı." dedi.

Eminoğlu, deprem yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sahada sportif, sanatsal etkinliklerin, alanların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar bugüne kadar tüm hızıyla devam etti. Bundan sonra da daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.