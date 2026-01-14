Genel Başkan Uysal: Türkiye’nin en geniş sorumluluk alanına sahip meslek grubuyuz

Orman Muhafaza Memurları Derneği Genel Başkanı İbrahim Uysal, 14 Ocak Orman Muhafaza Memurları Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, meslek grubunun yaşadığı sorunları dile getirdi. Uysal, “Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde, köylerinde hatta mezralarında dahi görev yapıyoruz. Her ağacın dibinde biz varız. Bu yönüyle ulaşım ağı ve sorumluluk alanı en geniş meslek gruplarından biriyiz” dedi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Uysal, Türkiye genelinde 8 bin 500 Orman Muhafaza Memuru’nun görev yaptığını belirterek, “Bizler 4 yıldır 14 Ocak’ı Orman Muhafaza Memurları Günü olarak kutluyoruz. Orman Genel Müdürlüğünde 8 bin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde ise 500 personel olmak üzere toplam 8 bin 500 kişiyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz” dedi.

Orman Muhafaza Memurluğunun oldukça meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan Uysal, “Orman Muhafaza Memuru aynı zamanda kolluk görevlisi, itfaiyeci, üretimci ve nakliyatçıdır. Ormanın O’sundan N’sine kadar her aşamasında görev alır. Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde, köylerinde hatta mezralarında dahi görev yapıyoruz. Her ağacın dibinde biz varız. Bu yönüyle ulaşım ağı ve sorumluluk alanı en geniş meslek gruplarından biriyiz” diye konuştu.

En büyük sorunlarının personel yetersizliği olduğunu ifade eden Uysal, emniyet, jandarma, 112 ve itfaiye gibi kurumların vardiyalı sistemle çalıştığını hatırlatarak, “Bizler 7/24 esasına göre çalışıyoruz ancak tek vardiya ile görev yapıyoruz. Aynı personel yılın 365 günü görevde. Bu durum ciddi bir yıpranmaya neden oluyor” dedi.

Orman Muhafaza Memurlarının zimmet sorumluluğuna da dikkat çeken Uysal, görev yapılan işletme şefliklerinde ortalama 15-20 bin hektarlık alanın her türlü sorumluluğunun memurlara ait olduğunu belirtti. “Evimizde istirahat ederken bile bölgemizde yaşanan bir olaydan sorumlu tutulabiliyoruz ve idari soruşturmalara maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Araç ve ekipman eksikliğine de değinen Uysal, “Bazı bölgelerde jandarma ve polisin 200 personel ve 40 araçla görev yaptığı alanlarda biz 3 Orman Muhafaza Memuru ve tek araçla çalışıyoruz. Bu durum yaptığımız işin ağırlığıyla kıyaslandığında ciddi bir eksikliktir” diye konuştu. Uysal, Orman Muhafaza Memurlarının yıllardır kendilerinden ve ailelerinden fedakârlık ederek görev yaptığını belirterek, meslek grubunun sorunlarının daha fazla görünür olması ve çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.