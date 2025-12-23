Getmobil Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı

İSTANBUL - Getmobil, Seri A yatırım turunda 22 milyon dolarlık yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım turunun 15 milyon dolarlık kısmı, iklim odaklı yatırımlarıyla tanınan ve Chris Sacca tarafından kurulan Lowercarbon Capital ile Dünya Bankası Grubunun özel sektör kolu Uluslararası Finans Kurumu IFC liderliğinde gerçekleşti.

Kalan 7 milyon dolarlık bölümse mevcut yatırımcıların katılımıyla elde edildi. Tura ayrıca büyük ve gelişmekte olan pazarlarda kategori tanımlayan dijital altyapılara yatırım yapan küresel ölçekteki yatırımcılardan 2150 VC ve Endeavor Catalyst de katıldı.

Mevcut yatırımcılar Dutch Founders Fund (DFF), TechOne/Metis, Maxis, Arya VC ve 212 de tura yeniden katılarak, şirketin uzun vadeli vizyonuna olan güvenlerini teyit etti.

Yatırım, yalnızca şirketin büyümesini değil, Türkiye'de ikinci el elektronik pazarının, regülasyonlarla uyumlu, şeffaf ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşmasını hedefleyen daha geniş dönüşüm vizyonunu temsil ediyor.



- Getmobil sektörde ortak standart oluşturmayı hedefliyor

Yatırımın arkasındaki önemli faktörlerden biri Ticaret Bakanlığının "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği" ile sektörde oluşturulan düzenleyici çerçeve oldu.



Yönetmelik, ikinci el ve yenilenmiş elektronik pazarında tüketici güvenini artırırken, kayıt dışı faaliyetlerin azalmasına, standartların oluşmasına ve sürdürülebilir bir pazar yapısının gelişmesine zemin hazırladı.

IFC ve diğer global yatırımcılar açısından düzenleyici altyapı, Türkiye'de ikinci el elektroniğin ölçeklenebilir bir yatırım alanına dönüşmesinde kritik rol oynadı. Getmobil ise bu regülasyon zeminini, uçtan uca dijital altyapısıyla sahaya taşıyan öncü oyunculardan biri olarak konumlanıyor.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bayilere yerinde yenileme yetkisi tanınarak, yenileme süreçlerinin maliyetlerinin azaltılması ve yenilenmiş ürün arzının tüm Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.

Getmobil, yeni yatırımlarla sistemini, satın alma, satış, fiyatlandırma, envanter takibi ve yasal uyum süreçlerini tek dijital çatıda toplayacak şekilde geliştirerek, sektörde ortak standart oluşturmayı hedefliyor.



Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürünlere ilişkin düzenlemeleriyle uyumlu şekilde faaliyet gösteren Getmobil, lisanslı yenileme merkezi yapısı ve dijital altyapısıyla tüketicilerin 12 ay garantili, Bakanlık onaylı ürünlere erişimini sağlıyor.

Platform üzerinden yürütülen süreçler, pazarın şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir yapıda işlemesine katkıda bulunuyor.



Şirketin sunduğu dijital altyapı sayesinde bayiler, fiyatlama, stok yönetimi ve operasyonel süreçlerini merkezi ve veriye dayalı şekilde yönetebiliyor. Dönüşüm, küçük ölçekli satış noktalarının daha sürdürülebilir, büyüyebilir ve kayıtlı işletmelere dönüşmesine katkı sağlıyor.

Getmobil, geleneksel yöntemlerle çalışan yerel bayileri merkezi ve veri odaklı bir altyapıya entegre ediyor. Platform sayesinde perakendeciler, anlık fiyatlandırma, stok görünürlüğü ve standartlaştırılmış yenileme süreçlerine erişim sağlayarak daha hızlı kararlar alabiliyor.



Getmobil kullanan bayilerde "gelirlerde yaklaşık yüzde 60 artış" ve "stok devir hızında yaklaşık yüzde 50 iyileşme" gözlemleniyor.

Kurulan altyapı, Apple, Samsung, Hepsiburada, Sahibinden, Troy ve Vatan şirketleri tarafından "eskisini getir, yenisini götür" (trade-in) ve yenilenmiş cihaz programları için tercih ediliyor.

Ortaklıklar sayesinde tüketiciler cihazlarını güvenle nakde çevirirken, iş ortakları da uçtan uca sertifikalı ve garanti destekli bir sisteme erişiyor. Şirket, yeni dönemde kapıda alım (buyback) modelini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, cihazlarını evlerinden çıkmadan satabiliyor ve ödemelerini hızlı şekilde alabiliyor. Bu model, elektronik cihazların kullanım ömrünü uzatarak döngüsel ekonomiye somut katkı sağlıyor.

- "İkinci el elektronik pazarını dijitalleştiren altyapı kurduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getmobil Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Mehmet Uygun, sadece cihaz alıp satan şirket olmadıklarını belirterek, Türkiye'de uzun yıllardır dağınık ve kayıt dışı kalan ikinci el elektronik pazarını dijitalleştiren altyapı kurduklarını aktardı.

Bugüne kadar 600 binin üzerinde haneyle buluştuklarını vurgulayan Uygun, "Kullanıcılarımıza güvenli ve erişilebilir bir deneyim sunarken, bayilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte ikinci el elektronik ekosisteminin büyümesine katkı sağladık." ifadesini kullandı.

Uygun, Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürünlere yönelik düzenlemelerinin, pazarda güvenin oluşması açısından önemli zemin oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla Türkiye'de kurduğumuz bu sistemi ölçeklemeyi ve aynı modeli uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bize güvenen tüm kullanıcılarımıza, bayilerimize ve ekosistemin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."