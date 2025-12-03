İlginizi Çekebilir

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor
Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi
Zorlu Yılbaşı Festivali başladı
Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor
Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi
Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor
Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

Gilindire Mağarası

Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

MERSİN - SERKAN AVCİ - Mersin'de bir kirpiyi takip eden çobanın keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'ndaki gölde yer alan ilginç figürlü sarkıt, dikit ve travertenler su altı kamerasıyla görüntülendi.

Buzul Dönemi'ne ilişkin hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tutan Aydıncık ilçesindeki mağarada, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın öncülüğünde dalış etkinliği düzenlendi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği Ceylan, emekli deniz albay Fatih Erhan, mağara dalış eğitmenleri Mahmut İğde ve Boğaç Dağhan Günöz, mağaradaki 560 basamaktan inip göle ulaştı.

Hazırlıkların ardından ekipmanlarla suya giren Ceylan ve beraberindekiler, gölün 30 metre derinliğine kadar dalış yaptı.

Ekip, 90 dakikalık dalışta göldeki ilginç figürlü sarkıt, dikit, sütun, traverten ve mağara incisi gibi oluşumları kamerayla kaydetti.

- "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, doğanın etkileyici kültür mirasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Özel izinle düzenlenen etkinlikte mağaranın su altı zenginliklerini görüntülediklerini belirten Ceylan, "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri. Buranın dünyaya tanıtılması ve dalış turizmine kazandırılması ülkemiz için büyük bir ayrıcalık olacaktır. Mağaradaki film platosunu andıran görüntüleri bir de su altında kayıt altına aldık." dedi.

Eğitmen Mahmut İğde de "Burada efsane bir su altı güzelliği var. Muhteşem oluşumlar, dikit ve sarkıtlar, su altı dünyası var." ifadesini kullandı.

- Kirpiyi takip eden çoban keşfettiği mağara "Aynalıgöl" olarak da anılıyor

Aydıncık ilçesinde 1999'da hayvanlarını otlatan çobanın, bir kirpiyi takip ederken keşfetmesiyle turizme kazandırılan Gilindire Mağarası, çok sayıda ilginç figürlü sarkıt, dikit ve sütunun yanı sıra mağara incisi, traverten ve duş başlığı gibi oluşumları barındırıyor.

Dördüncü zaman (kuvaterner) başındaki son iklim değişikliğiyle buzul sonrası döneme geçişte oluştuğu anlaşılan mağaranın, son kısmı sular altında bulunuyor. Mağaradaki sarkıt ve dikitlerin, su altında kalmasından dolayı atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştığı değerlendiriliyor.

Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa sahip mağarada dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor. Yaklaşık 47 metre derinliğinde su bulunan Gilindire, bu özelliği nedeniyle halk arasında "Aynalıgöl" olarak da anılıyor.

Mağarayı gezmek isteyen ziyaretçiler, Aydıncık ilçe merkezine 4 kilometre mesafede Mersin-Antalya kara yolundan deniz tarafına saparak bölgeye ulaşabiliyor.



Eğitim 3.12.2025 12:56:32 0
Anahtar Kelimeler: gilindire mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

2

Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi

3

Zorlu Yılbaşı Festivali başladı

4

Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

5

Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

6

Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor

7

Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi

8

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

9

Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor

10

Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında