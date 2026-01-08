İlginizi Çekebilir

Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı

ANTALYA - Antalya'da Gökkuşağı Koleji öğrencileri çevre sorumluluğu çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik alanında proje hazırladı.

Kolej tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, öğrenciler sürdürülebilirlik alanında hazırladıkları projeyi ve proje doğrultusunda 2050'de hayal ettikleri dünyayı anlattı.

Gökkuşağı Koleji Antalya Kampüs Müdürü Dila Yatkın, kolejde anasınıfından liseye kadar yerli ve yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Kolej olarak eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da projeler yürüttüklerini dile getiren Yatkın, öğrenciler tarafından da sürdürülebilirlik alanında proje hazırladığını kaydetti.

Öğrencilerin doğanın ve çevrenin korunması, yenilenebilir enerji, su kullanımı alanlarında çalışma yaptıklarını anlatan Yatkın, 2050 yılında da nasıl bir dünya görmek istediklerine ilişkin rapor sunduklarını belirtti.

Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı İdris Taş da geleceğe dönük çalışma yapan öğrencileri tebrik etti.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan serginin de açılışı yapıldı.




