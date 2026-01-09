Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ile Belediye Başkanı Selim Cüce, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre"de ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karesini seçen Kaymakam Kılıç, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'in "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını tercih etti.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın çektiği "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerini seçen Cüce, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

