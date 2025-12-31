İlginizi Çekebilir

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi
Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi
Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi
MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü

Gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi

Gölhisar

Gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 402 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı nedeniyle sahte ve kaçak içki ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 402 litre kaçak imal edilen ve şarap olduğu nitelendirilen sıvı, 446 doldurulmaya hazır boş şişe, 402 mantar kapak ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Z.Ü. ve D.E. hakkında adli işlem yapıldı.



Yurt Dünya 31.12.2025 13:48:40 0
Anahtar Kelimeler: gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi

2

Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var

4

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

5

Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

6

Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı

7

Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

8

Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

9

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

10

MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü