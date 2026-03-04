İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

Gönüllü gençler Antalya

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

ANTALYA - GÜLSEM ADAM - Antalya'da üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yabancı turistlere doğru şekilde aktarılması için gönüllü olarak yabancı dillerde bilgilendirme yapıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü her yıl milyonlarca yabancı turistin ziyaret ettiği kentte, himayesindeki Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami, Saat Kulesi ve Tekeli Mehmet Paşa Cami gibi tarihi yapıların doğru tanıtılması için çalışmalar yürütüyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile KİM Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü projede, İngilizce ve farklı yabancı dilleri bilen üniversite öğrencileri, tarihi alanları ziyaret eden turistlere hem yapıyı hem de kültürel değerleri gönüllü olarak anlatıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, vakfın en önemli özelliğinin himayelerindeki tarihi eserleri korumak ve tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.

Her yıl kenti milyonlarca turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Pervaneli, "Antalya turizmin başkenti olması hasebiyle bu yıl 18 milyona yakın turist ziyaret etti. Biz bunların içerisinden özellikle Kaleiçi'nde, Alanya Kalesi'nde ve diğer tarihi eserlerimizi dolaşan turistlere kendi kültürümüzü, dinimizi anlatmak istiyoruz." dedi.

Pervaneli, yabancı dil bilen gönüllü üniversite öğrencilerinin kentin tarihi ve kültürünün tanıtılması için kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

- "Dil bilen başarılı 170'e yakın gönüllümüz var"

Üniversitedeki öğrencilerin aldıkları eğitimlerin ardından turistlere vakıflara ait tarihi yapılar ve kültürle alakalı bilgi verdiğini kaydeden Pervaneli, şunları paylaştı:

"Dil bilen başarılı 170'e yakın gönüllümüz var. Bunların bir kısmı bizden burs alan öğrenciler bir kısmı tamamen gönüllü gelen çocuklarımız. Bu çocuklarımız yabancı dilin onlara sağlamış olduğu avantajlardan yararlanarak gerçekten çok güzel çalışma yapıyorlar. Özellikle Kaleiçi'nde ve Alanya Kalesi'nde KİM Vakfımızla büyük bir çalışma yapıyoruz. Gönüllü gençlerimiz dinimizin, kültürel değerlerimizin ve tarihimizin ne kadar güzel ve önemli olduğunu turistlerimize tanıtmaya çalışıyor. Turistlerden bugüne kadar çok güzel dönüşler aldık."

Kültürel etkinliklerin turistlere tanıtılması için ramazan ayında daha fazla çalışma yaptıklarını anlatan Pervaneli, turistlerin yoğunlukta olduğu Işıklar Caddesi gibi noktalarda iftar sofraları kurduklarını ve turistleri iftar sofralarında ağırlayarak, bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Ramazan boyunca da tarihi yapıları sürekli açık tutmaya çalıştıklarını dile getiren Pervaneli, "Muratpaşa Camisi'nden Yivli Minare'ye, Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nden Saat Kulesi'ne kadar bunların tamamını 24 saat açık tutmaya çalışıyoruz. Sadece bizim vatandaşımız değil turistler de buraları görmek istiyor ve biz de turistlere hem kendi kültürümüzü tanıtmaya hem de mekanlarımızı göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Pervaneli, yine ramazan dolayısıyla kentin önemli tarihi noktalarını mahyalarla süslediklerini ve turistlerin bu mahyalara ilgi göstererek fotoğraf çektiğini ifade etti.



Yurt Dünya 4.03.2026 12:44:26 0
Anahtar Kelimeler: gönüllü gençler antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor