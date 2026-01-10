Görme sağlığının korunmasında erken tanı ve düzenli muayene kritik rol oynuyor

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi pek çok rahatsızlıkta erken tanının görme kaybını önleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanzade, 7-14 Ocak haftası arasında anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, görme kaybına yol açan pek çok hastalığın zamanında müdahale ile önlenebileceğini aktardı.

Görme kaybının yalnızca bireysel sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal etkileri olan önemli bir halk sağlığı meselesi olduğunu kaydeden Süleymanzade, "Toplumda görme kaybı denildiğinde çoğu zaman bunun kaçınılmaz olduğu düşünülüyor. Oysa glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi pek çok rahatsızlıkta erken tanı, görme kaybını yavaşlatabiliyor hatta önleyebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlık otoritelerinin verilerine göre, görme kaybı ve körlük vakalarının yaklaşık yüzde 50-80'i önlenebilir ya da tedavi edilebilir." ifadelerini kullandı.

Süleymanzade, göz muayenesinin sadece görme şikayeti oluştuğunda değil, herhangi bir belirti olmasa dahi belirli aralıklarla yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, "Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerde göz kontrolleri aksatılmamalı. Çocukluk çağından itibaren düzenli göz muayenesi, ileride oluşabilecek kalıcı görme problemlerinin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süleymanzade, düzenli göz muayenesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve toplumsal erişilebilirlik düzenlemeleriyle görme kaybına bağlı sorunların önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkati çekti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın yalnızca bir anma haftası olmadığını belirten Süleymanzade, şunları kaydetti:

"Bu hafta, görme engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve bağımsız katılım hakkını hatırlatıyor. Beyaz baston bir yardım aracı olmanın ötesinde, bağımsızlığın ve özgür hareket edebilmenin sembolüdür. Biz sağlık profesyonellerine düşen görev ise önlenebilir görme kayıplarını azaltmak ve farkındalığı artırmaktır."



