Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Önge, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafına oy veren Önge, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karelerini seçti.

Önge, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük hayat" kategorisinde de İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını oyladı.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.



