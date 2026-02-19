Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'dan ramazan ayı mesajı

MERSİN - Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın sadece bir ibadet ayı olmadığını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan, aynı zamanda soframızı, ekmeğimizi ve en önemlisi gönüllerimizi birbirimize açtığımız muazzam bir paylaşma iklimidir. Bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla, bu mübarek ay boyunca ilçemizde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyecek, yaşlımızdan gencimize, her bir hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kutsal ayın, Gülnar'ımıza, vatanımıza ve tüm İslam alemine sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum."