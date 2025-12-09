İlginizi Çekebilir

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda
Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi
Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi
Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor
ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı
Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar Belediyesi, araç ve gereçlerin bakımlarında çıkarılan atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Uygulaması devreye alındı.

Uygulama sayesinde belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımlarında çıkarılan atık motor yağları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Tehlikeli Geçici Depolama Alanı'ndaki tanklarda biriktirilen atık motor yağları, yetkili kuruluş Petrol Sanayi Derneğine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, çevre kirliliğini azaltarak alternatif enerji kaynaklarının çoğaltılmasını amaçladıklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​



Yurt Dünya 9.12.2025 17:17:25 0
Anahtar Kelimeler: gülnar belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda

2

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

3

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

4

Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi

5

Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

6

Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi

7

Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

8

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

9

ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı

10

Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor