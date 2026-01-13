Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ateş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesine oy verdi.

Ateş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı eserlerini oyladı.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



