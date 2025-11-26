İlginizi Çekebilir

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

MERSİN - Gülnar Belediyesince kış aylarında ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'ne mont dağıtıldı

Konya'daki yaylalarda yazı geçirdikten sonra havaların soğumasıyla ılıman iklime sahip Gülnar ilçesine göç eden Sarıkeçili Yörükleri için etkinlik düzenlendi.

Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın katıldığı etkinlikte konargöçer ailelere mont dağıtıldı.

Önge, etkinlikteki konuşmasında, Sarıkeçili Yörükleri'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Yurt Dünya 26.11.2025 18:28:47 0
